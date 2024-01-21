Головне
Світоліна зіграє з Носковою, Ястремська - з білорускою Азаренко в 4 колі Australian Open-2024
Сьогодні 19:40 945
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 21:09 8256
Кривбас переміг польський клуб у спарингу
Сьогодні 19:56 255
Олександрія здолала Левські у контрольному матчі
Сьогодні 18:54 214
Джима та Меркушина фінішували у топ-15 масстарту в Антгольці
Сьогодні 16:22 506
Крістіансен виграв масстарт у Антгольці, Прима - останній
Сьогодні 14:13 505
Дю Плессі переміг Стрікленда і став чемпіоном UFC у середній вазі
Сьогодні 11:25 291
Костюк вперше зіграє в 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam
Сьогодні 06:55 1043
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024
Сьогодні 06:26 2103
Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком здолав Ноттінгем: результати матчів АПЛ
Вчора 21:39 1123
Прямі трансляції

Жіночий масстарт в Антгольці: огляд гонки 6 етапу Кубка світу

Україну представляли три біатлоністки
Сьогодні 20:11 365 0
Жіночий масстарт в Антгольці: огляд гонки 6 етапу Кубка світу
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Ірина Петренко

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жулья Сімон здобула перемогу в масстарті у межах шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Україну представляли три біатлоністки. Юлія Джима фінішувала 13, Анастасія Меркушина - 15, а Ірина Петренко - 23.

Раніше Артем Прима фінішував останнім у чоловічому масстарті.

Кубок світу з біатлону-2023/24
Антгольц, Італія
21 січня
1. Жюлья Сімон (0+0+1+0) 34:42,5
2. Лу Жанмонно (0+0+0+0) +8,9
3. Лєна Хеккі Гросс (0+0+1+0) +20,7
...
13. Юлія Джима (0+0+1+0) +1:19,6
15. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +1:33,4
23. Ірина Петренко (0+0+2+0) +3:02,4

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці 5231
Реал вирвав перемогу у шаленому протистоянні: результати матчів 21 туру Ла-Ліги Реал вирвав перемогу у шаленому протистоянні: результати матчів 21 туру Ла-Ліги 1236
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024 Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024 2103
Валенсія з Яремчуком переграла Атлетик, Сосьєдад переміг Сельту: результати матчів Ла-Ліги Валенсія з Яремчуком переграла Атлетик, Сосьєдад переміг Сельту: результати матчів Ла-Ліги 1617
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 8256
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці 3295
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111186 4
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15367 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10097 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 23619
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163045
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58680