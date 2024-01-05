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Мандзин: Усім задоволений, завдання виконав на 80%

Сьогодні 19:40 131 0
Мандзин: Усім задоволений, завдання виконав на 80%

Віталій Мандзин залишися задоволеним спринтом на етапі Кубка світу в Обергофі, де він став 31-м.

Про це він розповів порталу Суспільне.

"Чесно, перед цією гонкою особливих цілей на потрапляння в очки не було. Просто хотів провести хорошу гонку, зібратися з емоціями. Тут досить багато вболівальників, це дає свій вплив. У принципі, усім задоволений, завдання виконав на 80%. Трішки не вистачило до 30-ки, буквально 0,1 секунди. Втім, це відмінна позиція, аби в суботу покращити результати. Загалом я задоволений гонкою.

Фізично на останньому колі було досить складно. Відверто скажу, було не просто втримати ті секунди, на які я виходив після стійки. Та я викладався на всю. Звісно, останнє коло міг пройти краще, але самопочуття було досить таке... Гадаю, надалі усе буде покращуватися. Вітер на лежці та на стійці був такий самий, як і на пристрілці. Хиба на стійці пов’язана з тим, що трішки перетримав, збився з ритму. Однак, вважаю, що навіть з однією хибою непогано.

Хлопці привітали мене з непоганим результатом, за це їм щиро вдячний. Хочеться, щоб усі ми були трішки вище у фінішному протоколі. Та наразі маємо такі результати, потрібно й цьому радіти. В принципі, по трасі лижами я був задоволений, тому дякую сервісу за хорошу роботу. Так виходило, що майже усю гонку я біг сам, тому важко було порівняти лижі з кимось іншим. Та можу сказати, що за відчуттями лижі їхали дуже добре", - сказав Мандзин.

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