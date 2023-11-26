Джерело - Чемпіон.

Італійка Ліза Вітоцці здобула перемогу в жіночій індивідуальні гонці у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Кубок світу 2023/24

Естерсунд, Швеція

26 листопада

1. Ліза Віттоцці (Італія) (0+0+1+0) 44:03,9

2. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0+0+0) +0,1

3. Ванесса Фогт (Німеччина) (0+0+0+0) +10,1

...

22. Ірина Петренко (0+1+0+1) +3:00,6

40. Анна Кривонос (0+0+0+2) +4:08,2

43. Христина Дмитренко (1+0+0+1) +4:15,6

48. Любов Кип'яченкова (0+1+0+1) +4:34,6

83. Анастасія Меркушина (1+0+2+2) +7:55,9

Напередодні Україна стала восьмою у змішаній естафеті.

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