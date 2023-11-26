Джерело - Чемпіон.
Італійка Ліза Вітоцці здобула перемогу в жіночій індивідуальні гонці у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.
Кубок світу 2023/24
Естерсунд, Швеція
26 листопада
1. Ліза Віттоцці (Італія) (0+0+1+0) 44:03,9
2. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0+0+0) +0,1
3. Ванесса Фогт (Німеччина) (0+0+0+0) +10,1
...
22. Ірина Петренко (0+1+0+1) +3:00,6
40. Анна Кривонос (0+0+0+2) +4:08,2
43. Христина Дмитренко (1+0+0+1) +4:15,6
48. Любов Кип'яченкова (0+1+0+1) +4:34,6
83. Анастасія Меркушина (1+0+2+2) +7:55,9
Напередодні Україна стала восьмою у змішаній естафеті.
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