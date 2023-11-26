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Жіноча індивідуальна гонка в Естерсунді: огляд гонки

Сьогодні 22:11 182 0
Жіноча індивідуальна гонка в Естерсунді: огляд гонки

Джерело - Чемпіон.

Італійка Ліза Вітоцці здобула перемогу в жіночій індивідуальні гонці у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Кубок світу 2023/24
Естерсунд, Швеція
26 листопада
1. Ліза Віттоцці (Італія) (0+0+1+0)  44:03,9
2. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0+0+0)  +0,1
3. Ванесса Фогт (Німеччина) (0+0+0+0)  +10,1

...

22. Ірина Петренко (0+1+0+1)  +3:00,6
40. Анна Кривонос (0+0+0+2)  +4:08,2
43. Христина Дмитренко (1+0+0+1)  +4:15,6
48. Любов Кип'яченкова (0+1+0+1)  +4:34,6
83. Анастасія Меркушина (1+0+2+2)  +7:55,9

Напередодні Україна стала восьмою у змішаній естафеті.

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