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Франція оголосила склад на перший етап Кубка світу з біатлону

Новий сезон з біатлону стартує 25 листопада
Сьогодні 19:26 217 0
Франція оголосила склад на перший етап Кубка світу з біатлону

Джерело - isport.ua.

Тренерські штаби жіночої та чоловічої збірних Франції з біатлону визначилися зі складами на перший етап Кубка світу в Естерсунді (Швеція).

Про це повідомляє пресслужба федерації біатлону Франції.

Збірна Франції:

  • Жінки: Жюлія Сімон, Жюстін Брезаз-Буше, Софі Шово, Клое Шевальє, Лу Жанмонно, Жілон Гігонна
  • Чоловіки: Емільєн Клод, Фаб'єн Клод, Кентен Фійон-Має, Антонен Гігонна, Емільєн Жаклен, Ерік Перро

Новий сезон з біатлону стартує 25 листопада.

Раніше повідомлялося, що Норвегія назвала склад на перший етап Кубка світу з біатлону.

Напередодні IBU назвала призовий фонд Кубка світу.

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