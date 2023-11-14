Франція оголосила склад на перший етап Кубка світу з біатлону

Джерело - isport.ua.
Тренерські штаби жіночої та чоловічої збірних Франції з біатлону визначилися зі складами на перший етап Кубка світу в Естерсунді (Швеція).
Про це повідомляє пресслужба федерації біатлону Франції.
Збірна Франції:
- Жінки: Жюлія Сімон, Жюстін Брезаз-Буше, Софі Шово, Клое Шевальє, Лу Жанмонно, Жілон Гігонна
- Чоловіки: Емільєн Клод, Фаб'єн Клод, Кентен Фійон-Має, Антонен Гігонна, Емільєн Жаклен, Ерік Перро
Новий сезон з біатлону стартує 25 листопада.
Раніше повідомлялося, що Норвегія назвала склад на перший етап Кубка світу з біатлону.
Напередодні IBU назвала призовий фонд Кубка світу.