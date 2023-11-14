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Норвегія назвала склад на перший етап Кубка світу з біатлону

У списку опинилося 13 спортсменів
Сьогодні 16:40 148 0
Норвегія назвала склад на перший етап Кубка світу з біатлону

Джерело - isport.ua.

Тренерські штаби жіночої та чоловічої збірних Норвегії з біатлону визначилися зі складами на перший етап Кубка світу в Естерсунді (Швеція).

Про це повідомляє пресслужба федерації біатлону Норвегії.

До складу чоловічої збірної Норвегії на перший етап увійшли 7 спортсменів, до жіночої - 6. У жінок буде дві дебютантки: Фріда Доккен і Маріт Скуган.

Склад збірної Норвегії:

  • Чоловіки: Йоганнес Бо, Стурла Лагрейд, Ветле Шостад Крістіансен, Тар'єй Бо, Йоганнес Дале, Ендре Стремсгайм, Вебйорн Соерум.
  • Жінки: Інгрід Ландмарк Тандреволд, Каролін Кноттен, Юні Арнеклейв, Марті Крокстад Юхансен, Фріда Доккен, Маріт Скуган.

Новий біатлонний сезон стартує 25 листопада в Естерсунді (Швеція).

Напередодні IBU назвала призовий фонд Кубка світу.

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