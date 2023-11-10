IBU назвала призовий фонд Кубка світу

Оновлена інформація про призовий фонд

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував оновлену інформацію про призовий фонд, який буде розіграно у сезоні-2023/24.

Призовий фонд IBU наступного сезону складе 9 174 450 млн євро, минулого сезону він становив близько 8,8 млн євро.

На Кубку світу розіграють 5 300 500 млн євро, на ЧС – 1 570 900 євро.

У решту суми входить фонд чемпіонату Європи, Кубка IBU, літнього чемпіонату світу, а премії за перемогу в загальному заліку КС та в окремих заліках.

Новий сезон КС стартує 25 листопада.

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