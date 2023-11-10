Головне
Суд продовжив Шуфричу строк тримання під вартою до 15 грудня
Сьогодні 14:30 97
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Сьогодні 15:08 85977
Луческу: Я ніколи не повернусь працювати до росії, росія – це тероризм, смерть та біль
Сьогодні 14:35 249
На Закарпатті виготовляли форму для збірної росії
Сьогодні 14:12 184
Луческу: Сподіваюся, скоро росія повернеться в Європу, спілкуюся з Тимощуком
Сьогодні 13:45 243
Луческу - про повернення у росію: Я поважаю усі країни
Сьогодні 12:53 371
Суд залишив Коломойського під вартою
Сьогодні 11:52 234
Маккабі Тель-Авів хоче провести матч із Зорею у Сербії
Сьогодні 11:38 243
Таловєров - у команді тижня Ліги Європи за версією WhoScored
Сьогодні 10:36 359
Зоря поступилась Маккабі у 4 турі Ліги конференцій
Вчора 23:55 1288
Прямі трансляції

IBU назвала призовий фонд Кубка світу

Оновлена інформація про призовий фонд
Сьогодні 15:25 111 0
IBU назвала призовий фонд Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував оновлену інформацію про призовий фонд, який буде розіграно у сезоні-2023/24.

Призовий фонд IBU наступного сезону складе 9 174 450 млн євро, минулого сезону він становив близько 8,8 млн євро.

На Кубку світу розіграють 5 300 500 млн євро, на ЧС – 1 570 900 євро.

У решту суми входить фонд чемпіонату Європи, Кубка IBU, літнього чемпіонату світу, а премії за перемогу в загальному заліку КС та в окремих заліках.

Новий сезон КС стартує 25 листопада.

Раніше Підручний оцінив перспективи збірної України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 85977
Тулуза - Ліверпуль: де дивитися матч групового етапу Ліги Європи Тулуза - Ліверпуль: де дивитися матч групового етапу Ліги Європи 1056
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 63291
Зоря - Маккабі - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій Зоря - Маккабі - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій 1436
Зоря поступилась Маккабі у 4 турі Ліги конференцій Зоря поступилась Маккабі у 4 турі Ліги конференцій 1288
Сидорчук пояснив відхід з Динамо Сидорчук пояснив відхід з Динамо 992
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21569
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 60721
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17210 6
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31574
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51162 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84752 1