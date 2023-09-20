На чемпіонаті України з літнього біатлону відбулась гонка переслідування

Джерело - Чемпіон.

Артем Лесюк виграв гонку переслідування на чемпіонаті України з літнього біатлону.

"Срібло" дісталося Артему Тищенку, який в спринті також був другим. Бронзову медаль виборов Денис Насико.

Відзначимо, що у чоловічій гонці переслідування не виступав переможець спринту Артем Прима.

Чемпіонат України з літнього біатлону

Гонка переслідування, 20 вересня

Тарас Лесюк (2+0+1+0) 24:34,4 Артем Тищенко (0+1+1+1) +7,5 Денис Насико (1+0+1+2) +52,1 Антон Дудченко (1+0+2+2) +1:13,6 Олександр Пономаренко (1+1+1+2) +1:25,6 Владислав Чихарь (1+1+0+0) +1:30,9

Нагадаємо, помер легендарний тренер збірної України з біатлону Карленко.