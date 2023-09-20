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Лесюк виграв гонку переслідування на чемпіонаті України з літнього біатлону

На чемпіонаті України з літнього біатлону відбулась гонка переслідування
Сьогодні 13:10 177 0
Лесюк виграв гонку переслідування на чемпіонаті України з літнього біатлону
#Тарас Лесюк

Джерело - Чемпіон.

Артем Лесюк виграв гонку переслідування на чемпіонаті України з літнього біатлону.

"Срібло" дісталося Артему Тищенку, який в спринті також був другим. Бронзову медаль виборов Денис Насико.

Відзначимо, що у чоловічій гонці переслідування не виступав переможець спринту Артем Прима.

Чемпіонат України з літнього біатлону
Гонка переслідування, 20 вересня
  1. Тарас Лесюк (2+0+1+0) 24:34,4
  2. Артем Тищенко (0+1+1+1) +7,5
  3. Денис Насико (1+0+1+2) +52,1
  4. Антон Дудченко (1+0+2+2) +1:13,6
  5. Олександр Пономаренко (1+1+1+2) +1:25,6
  6. Владислав Чихарь (1+1+0+0) +1:30,9

Нагадаємо, помер легендарний тренер збірної України з біатлону Карленко.

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