Прима виграв спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону

На чемпіонаті України з літнього біатлону відбувся чоловічий спринт.

Джерело - Чемпіон.

Артем Прима з двома хибами на стрільбі виграв спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону

Срібло завоював Артем Тищенко, бронзу – Денис Насико.

Чемпіонат України з літнього біатлону

Спринт, 19 вересня

1. Артем Прима - 18.12,11 (1+1)

2. Артем Тищенко - 3,41 (0+0)

3. Денис Насико - 4,04 (0+2)

4. Тарас Лесюк - 4,81 (0+2)

5. Богдан Цимбал - 21,96 (1+2)

6. Михайло Хміль - 33,17 (0+0)

...

16. Антон Дудченко - 1.51,09 (2+3)

Нагадаємо, помер легендарний тренер збірної України з біатлону Карленко.