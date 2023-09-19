Прима виграв спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону

Джерело - Чемпіон.
Артем Прима з двома хибами на стрільбі виграв спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
Срібло завоював Артем Тищенко, бронзу – Денис Насико.
Чемпіонат України з літнього біатлону
Спринт, 19 вересня
1. Артем Прима - 18.12,11 (1+1)
2. Артем Тищенко - 3,41 (0+0)
3. Денис Насико - 4,04 (0+2)
4. Тарас Лесюк - 4,81 (0+2)
5. Богдан Цимбал - 21,96 (1+2)
6. Михайло Хміль - 33,17 (0+0)
...
16. Антон Дудченко - 1.51,09 (2+3)
Нагадаємо, помер легендарний тренер збірної України з біатлону Карленко.