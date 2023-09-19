Головне
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:22 1854
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:33 632
Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ
Сьогодні 12:42 285
Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:10 637
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 10:04 965
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24
Сьогодні 08:38 749
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою
Сьогодні 08:25 1558
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:08 336
Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен
Сьогодні 07:58 457
Гол Циганкова та асист Довбика допомогли Жироні перемогти Гранаду
Вчора 23:59 1363
Прямі трансляції

Прима виграв спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону

На чемпіонаті України з літнього біатлону відбувся чоловічий спринт.
Сьогодні 14:37 186 0
Прима виграв спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
#Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Артем Прима з двома хибами на стрільбі виграв спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону 

Срібло завоював Артем Тищенко, бронзу – Денис Насико.

Чемпіонат України з літнього біатлону
Спринт, 19 вересня
1. Артем Прима - 18.12,11 (1+1)
2. Артем Тищенко - 3,41 (0+0)
3. Денис Насико - 4,04 (0+2)
4. Тарас Лесюк - 4,81 (0+2)
5. Богдан Цимбал - 21,96 (1+2)
6. Михайло Хміль - 33,17 (0+0)
...
16. Антон Дудченко - 1.51,09 (2+3)

Нагадаємо, помер легендарний тренер збірної України з біатлону Карленко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1854
21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 7322
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16298
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою 1558
Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ 1630
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО 5336
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80216
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 300426
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 41620 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 93500
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27740
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12756