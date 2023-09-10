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Помер легендарний тренер збірної України з біатлону Карленко

Сьогодні 12:40 243 0
Помер легендарний тренер збірної України з біатлону Карленко

Джерело - Чемпіон.

На 73-у році життя помер віцепрезидент Федерації біатлону України та колишній тренер національної команди Василь Карленко.

За свою кар'єру Карленко був старшим тренером збірної СРСР (1978-1984), потім - головним тренером жіночої збірної СРСР (1984-1988); у 2010-2014 роках також був головним тренером жіночої збірної України з біатлону.

Василь Петрович займався науковими дослідженнями у галузі лижного спорту, зокрема з питань техніки, методики навчання та тренування у біатлоні. Співавтор винаходу лазерної гвинтівки для біатлону.

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