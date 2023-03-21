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Дудченко заробив найбільше призових у сезоні 2022/23 серед українських біатлоністів

Сьогодні 21:54 149 0
Скільки призових грошей заробили українські біатлоністи?
Дудченко заробив найбільше призових у сезоні 2022/23 серед українських біатлоністів
#Анастасія Меркушина, #Олена Білосюк, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Тарас Лесюк, #Богдан Цимбал

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Антон Дудченко заробив 19 050 євро призових у сезоні 2022/23.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Понад 10 тисяч серед чоловіків отримали Дмитро Підручний (14 400 євро) та Артем Прима (11 200). В Артема Тищенка 7 100 євро призових, Дениса Насика - 4 900, Богдана Цимбала - 3 800, Тараса Лесюка - 250.

Серед жінок найбільше призових у Юлії Джими - 14 850 євро. Анастасія Меркушина отримала 3 300 євро, Олена Білосюк - 2 150.

Враховані призові на етапах Кубка світу та на чемпіонаті світу. Усі суми наведені до оподаткування. Всього українці виграли 81 тисячу призових у 2022/23.

Раніше Санітра розповів, хто стане лідером збірної України після Підручного.

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