Скільки призових грошей заробили українські біатлоністи?

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Антон Дудченко заробив 19 050 євро призових у сезоні 2022/23.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Понад 10 тисяч серед чоловіків отримали Дмитро Підручний (14 400 євро) та Артем Прима (11 200). В Артема Тищенка 7 100 євро призових, Дениса Насика - 4 900, Богдана Цимбала - 3 800, Тараса Лесюка - 250.

Серед жінок найбільше призових у Юлії Джими - 14 850 євро. Анастасія Меркушина отримала 3 300 євро, Олена Білосюк - 2 150.

Враховані призові на етапах Кубка світу та на чемпіонаті світу. Усі суми наведені до оподаткування. Всього українці виграли 81 тисячу призових у 2022/23.

Раніше Санітра розповів, хто стане лідером збірної України після Підручного.