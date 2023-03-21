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Санітра розповів, хто стане лідером збірної України після Підручного

Сьогодні 20:40 278 0
Юрай вважає, що Дудченку поки непросто прийняти позицію першого номера команди
Санітра розповів, хто стане лідером збірної України після Підручного
#Антон Дудченко, #Дмитро Підручний, #Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вважає, що Антон Дудченко стає новим лідером команди.

Про це заявив сам фахівець.

"Антон Дудченко цього сезону в загальному заліку Кубка світу став найкращим нашим спортсменом. Думаю, що маленькими кроками він стає нашим лідером у команді. Щодо його фізичного стану, я б не сказав, що він був поганий. Були старти, коли він фізично почував себе добре, але не все гаразд було з лижами, або навпаки. Йому ще потрібно психологічно прийняти позицію лідера, яка багато разів заважала йому під час стрільби.

Коли треба "закрити" останній патрон, то він хибить. Дудченко у своєму віці перебуває на дуже високому рівні, а я впевнений, що він і в майбутньому покаже свою спортивну силу", - сказав Санітра.

Нагадаємо, що вперше в історії Україна залишилася без нагород Кубку світу.

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