Санітра розповів, хто стане лідером збірної України після Підручного

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вважає, що Антон Дудченко стає новим лідером команди.

Про це заявив сам фахівець.

"Антон Дудченко цього сезону в загальному заліку Кубка світу став найкращим нашим спортсменом. Думаю, що маленькими кроками він стає нашим лідером у команді. Щодо його фізичного стану, я б не сказав, що він був поганий. Були старти, коли він фізично почував себе добре, але не все гаразд було з лижами, або навпаки. Йому ще потрібно психологічно прийняти позицію лідера, яка багато разів заважала йому під час стрільби.

Коли треба "закрити" останній патрон, то він хибить. Дудченко у своєму віці перебуває на дуже високому рівні, а я впевнений, що він і в майбутньому покаже свою спортивну силу", - сказав Санітра.