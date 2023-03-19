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Санітра: Наші спортсмени, які виступали на Кубку світу, для мене герої

Вчора 23:25 124 0
Фахівець оцінив виступ українських біатлоністів
Санітра: Наші спортсмени, які виступали на Кубку світу, для мене герої
#Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра задоволений виступом команди у сезоні-2022/23.

Про це заявив сам фахівець.

"Цей сезон був складним для мене, для нас. Було стільки ситуацій, із якими ми в минулому ніколи не зіштовхувались.

Два місяці з моменту початку повномасштабного вторгнення хлопці майже не мали можливості тренуватись. Потім з’явились проблеми зі здоров’ям у Дмитра Підручного.

Треба звернути увагу й на те, що в листопаді змінилось керівництво федерації. А в січні ми стартували на змаганнях Кубка світу з командою "Б", топатлети хворіли.

Якщо дивитись на ці проблеми, скажу, що наші спортсмени, які виступали на Кубку світу, для мене герої. Адже вони показали дуже сильний характер, наша збірна показала сильний командний дух і досягнула тих цілей, що стояли перед нами в цьому сезоні.

Треба також додати, що цей сезон був важливим у контексті створення нової команди до наступних Олімпійських ігор.

Склад зараз хороший, адже одразу сім спортсменів здобуло очки в заліку Кубка світу, були в топ-40 етапів Кубка світу.

Добре себе показав молодий Віталій Мандзин, який підтвердив лідерську позицію в юніорській команді. Так що зараз я вже більше думаю про те, що буде далі.

Моя оцінка для команди цього сезону дуже-дуже висока. Бо боротьба за результати не вирішувались виключно на змаганнях, а й поза ними, зважаючи на проблеми, які підкинуло життя [спортсменам]. Хлопці робили все, що могли, на старті віддавали всіх себе, аби досягнути найвищих результатів", - сказав Санітра.

Україна вперше в історії завершила сезон КС без нагород.

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