Прима і Дученко фінішували в очковій зоні персьюту у Гольменколлені

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 березня, Йоганнес Бо виграв чоловічу гонку переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені.
Другим фінішував Кентен Фійон-Має з Франції. Трійку замкнув норвежець Стурла Хольм Лагрейд.
Найкращим серед українців став Артем Прима - 37-ме місце.
Кубок світу 2022/23
Гольменколлені, Норвегія
Чоловіки, Гонка переслідування
18 березня
1. Йоганнес Бо (0+0+1+0) 32:34,0
2. Кантен Фійон-Має (0+0+0+0) +32,7
3. Стурла Лагрейд (0+0+0+1) +49,1
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37. Артем Прима (1+1+1+0) +3:49,9
39. Антон Дудченко (0+0+0+0) +4:13,8
53. Богдан Цимбал (1+1+2+1) +5:42,4
Нагадаємо Підручний достроково завершив сезон через коронавірус.