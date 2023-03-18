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Прима і Дученко фінішували в очковій зоні персьюту у Гольменколлені

Сьогодні 15:13 369 0
Артем Прима фінішував на 37-у місці
Прима і Дученко фінішували в очковій зоні персьюту у Гольменколлені
#Антон Дудченко, #Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 березня, Йоганнес Бо виграв чоловічу гонку переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені.

Другим фінішував Кентен Фійон-Має з Франції. Трійку замкнув норвежець Стурла Хольм Лагрейд.

Найкращим серед українців став Артем Прима - 37-ме місце.

Кубок світу 2022/23
Гольменколлені, Норвегія
Чоловіки, Гонка переслідування
18 березня 
1.  Йоганнес Бо  (0+0+1+0)  32:34,0
2.  Кантен Фійон-Має  (0+0+0+0)  +32,7
3.  Стурла Лагрейд  (0+0+0+1)  +49,1
...
37.  Артем Прима  (1+1+1+0)  +3:49,9
39.  Антон Дудченко  (0+0+0+0)  +4:13,8
53.  Богдан Цимбал  (1+1+2+1)  +5:42,4

Нагадаємо Підручний достроково завершив сезон через коронавірус.

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