Прима і Дученко фінішували в очковій зоні персьюту у Гольменколлені

Артем Прима фінішував на 37-у місці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 березня, Йоганнес Бо виграв чоловічу гонку переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені.

Другим фінішував Кентен Фійон-Має з Франції. Трійку замкнув норвежець Стурла Хольм Лагрейд.

Найкращим серед українців став Артем Прима - 37-ме місце.

Кубок світу 2022/23

Гольменколлені, Норвегія

Чоловіки, Гонка переслідування

18 березня

1. Йоганнес Бо (0+0+1+0) 32:34,0 2. Кантен Фійон-Має (0+0+0+0) +32,7 3. Стурла Лагрейд (0+0+0+1) +49,1 ... 37. Артем Прима (1+1+1+0) +3:49,9 39. Антон Дудченко (0+0+0+0) +4:13,8 53. Богдан Цимбал (1+1+2+1) +5:42,4

Нагадаємо Підручний достроково завершив сезон через коронавірус.