Підручний достроково завершив сезон через коронавірус

Юрай Санітра розповів про повідомив, що Підручний здав позитивний тест на ковід

Лідер збірної України Дмитро Підручний здав позитивний тест на ковід.

Про це розповів головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Не маю хорошої інформації по Підручному, який не вийшов на старт гонки переслідування. Він захворів - позитивний тест на ковід. На цей час можу сказати, що сезон для нього закінчився. Стан в нього не найкращий".

"Прикро, бо Дмитро був найкращому фізичному стані. Я очікував, що він міг би дати хороший результат на наступних стартах. Але сезон нам якось не бажає щастя - від його початку боремося із проблемами зі здоров’ям", - сказав Санітра

Нагадаємо, Україна в 6-ці найкращих у одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу.