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Збірна України назвала склад на останній етап Кубка світу у Гольменколлені

Сьогодні 19:54 137 0
Склад команд не змінився у порівнянні з попереднім етапом
Збірна України назвала склад на останній етап Кубка світу у Гольменколлені
#Олена Білосюк, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Артем Прима, #Богдан Цимбал

Джерело - Суспільне Спорт.

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на останній етап Кубка світу з біатлону в норвезькому Гольменколлені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначимо, що у заявках чоловічої та жіночої команди не відбулося змін порівняно з минулим етапом, який у березні пройшов в Естерсунді.

Під керівництвом Юрая Санітри виступлять Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико та Артем Тищенко.

У свою чергу, Олександр Кравченко розраховуватиме на Юлію Джиму, Олену Білосюк, Анастасію Меркушину, Любов Кип’яченкову та Дар’ю Блашко.

Етап розпочнеться чоловічою спринтерською гонкою у четвер, 16 березня та триватиме до неділі, 19 березня - у цей день відбудуться чоловічий та жіночий мас-старти.

Розклад етапу Кубка світу з біатлону в Гольменколлені (Норвегія):

  • Четвер, 16 березня. 16:15. Спринт (чоловіки)
  • П’ятниця, 17 березня. 16:20. Спринт (жінки)
  • Субота, 18 березня. 13:45. Гонка переслідування (чоловіки)
  • Субота, 18 березня. 16:10. Гонка переслідування (жінки)
  • Неділя, 19 березня. 13:50. Мас-старт (чоловіки)
  • Неділя, 19 березня. 16:10. Мас-старт (жінки)

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