Дудченко: Намагався працювати на останньому колі так, щоб не підпустити австрійця

Фінішер збірної України Антон Дудченко хвилювався під час чоловічої естафети на 8-му етапі Кубка світу в Естерсунді.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я вже звик до заключного етапу, але дещо хвилювався, тому що останні дві естафети не зовсім вийшли, плюс у Чехії було штрафне коло. Тому хвилювань було трішки більше, ніж зазвичай.

Намагався працювати на останньому колі так, щоб не підпустити австрійця. Тренери давали інформацію. Тому старався все контролювати. Коли вже сказали, що вже можу дещо збавити, то вирішив залишити трішки сил на масстарт.

Який настрій на масстарт? Поки плани не обговорювали, тільки повернулися. Напевно, Юрай щось підкаже. Буду і сам орієнтуватися по ситуації. Працювати, щоб показати свій максимальний результат на старті", - сказав Дудченко.