Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.
Збірна Норвегії виграла чоловічу естафету у шведському Естерсунді в рамках 8-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.
Другою фінішувала команда Франції, трійку замкнула збірна Німеччини.
Збірна України (Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насико, Антон Дудченко) фінішувала п'ятою - це найкращий результат української команди у сезоні.
Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
Чоловіки, Естафета
11 березня
- Норвегія (0+7) 1:09:12.4
- Франція (1+8) +22.5
- Німеччина (1+10) +37.4
- Швеція (0+10) +59.8
- Україна (0+4) +1:17.2