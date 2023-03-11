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Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Естерсунді

Сьогодні 18:43 114 0
Для України - це найкращий результат у сезоні.
Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії виграла чоловічу естафету у шведському Естерсунді в рамках 8-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.

Другою фінішувала команда Франції, трійку замкнула збірна Німеччини.

Збірна України (Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насико, Антон Дудченко) фінішувала п'ятою - це найкращий результат української команди у сезоні.

Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
Чоловіки, Естафета
11 березня
  1. Норвегія (0+7) 1:09:12.4
  2. Франція (1+8) +22.5
  3. Німеччина (1+10) +37.4
  4. Швеція (0+10) +59.8
  5. Україна (0+4) +1:17.2
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