Збірна України назвала склад на етап Кубка світу в Остерсунді

Змагання розпочнуться 9 березня

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на восьмий етап Кубка світу у шведському Остерсунді.

Про це повідомляє Суспільне.

Змагання розпочнуться 9 березня. На КС виступить Артем Тищенко, який змагався на етапах Кубка IBU в Канаді.

Лідер збірної Дмитро Підручний достроково завершив змагальний рік через коронавірус.

Склад України на етап КС в Естерсунді: