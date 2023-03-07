Збірна України назвала склад на етап Кубка світу в Остерсунді

Джерело - Суспільне Спорт.
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на восьмий етап Кубка світу у шведському Остерсунді.
Про це повідомляє Суспільне.
Змагання розпочнуться 9 березня. На КС виступить Артем Тищенко, який змагався на етапах Кубка IBU в Канаді.
Лідер збірної Дмитро Підручний достроково завершив змагальний рік через коронавірус.
Склад України на етап КС в Естерсунді:
- Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Любов Кип’яченкова, Дар’я Блашко.
- Чоловіки: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко.