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Збірна України назвала склад на етап Кубка світу в Остерсунді

Сьогодні 19:10 682 0
Змагання розпочнуться 9 березня
Збірна України назвала склад на етап Кубка світу в Остерсунді
#Дар'я Блашко, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Артем Прима

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на восьмий етап Кубка світу у шведському Остерсунді.

Про це повідомляє Суспільне.

Змагання розпочнуться 9 березня. На КС виступить Артем Тищенко, який змагався на етапах Кубка IBU в Канаді.

Лідер збірної Дмитро Підручний достроково завершив змагальний рік через коронавірус.

Склад України на етап КС в Естерсунді:

  • Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Любов Кип’яченкова, Дар’я Блашко.
  • Чоловіки: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко.
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