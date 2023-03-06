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Змішана естафета у Нове Место: огляд гонки 7 етапу Кубка світу

Сьогодні 01:29 221 0
Дудченко настріляв на одне штрафне коло на останньому вогневому рубежі
Змішана естафета у Нове Место: огляд гонки 7 етапу Кубка світу
#Олена Білосюк, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції виграла змішану естафету в рамках 7-го етапу Кубка світу у чеському Нове Место.

Збірна України (Юлія Джима, Олена Білосюк, Артем Прима та Антон Дудченко) фінішувала шостою. До останнього вогневого рубежу українці йшли на третьому місці. Дудченко настріляв на одне штрафне коло, що опустило збірну на три позиції.

Кубок світу 2022/23
Нове Место, Чехія
5 березня
  • 1. Франція (0+7) 1:06:32,3
  • 2. Швеція (0+18) +33,6
  • 3. Норвегія (0+16) +38,3
  • 4. Німеччина (1+13) +1:07,7
  • 5. Італія (0+6) +1:13,3
  • 6. Україна (1+8) +1:35,5

Нагадаємо збірна України фінішувала сьомою у змішаній естафеті на етапі Кубка IBU у Кенморі.

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