Головне
Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 10:40 929
Збірна України потрапила до десятки найкращих на етапі Кубка світу
Сьогодні 13:39 91
Надія Кіченок не змогла вийти до фіналу турніру у США
Сьогодні 09:09 240 1
Джонс переміг Гана у першому раунді та став новим чемпіоном UFC
Сьогодні 08:18 316
Шахтар зіграє з Металістом 1925, Ворскла - із Зорею: розклад матчів УПЛ на 5 березня
Сьогодні 08:08 278
Костюк вийшла у фінал турніру WTA в Остіні
Сьогодні 00:04 1139 2
Атлетіко розгромив Севілью, Жирона з Циганковим поступилась Хетафе: результати 24 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 972
Збірна України визначила склади на змішані естафети Кубка світу
Вчора 23:10 684
Радівілов виборов срібло на етапі Кубка світу у Досі
Вчора 22:14 561
Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ
Вчора 21:26 1426
Прямі трансляції

Збірна України потрапила до десятки найкращих на етапі Кубка світу

Сьогодні 13:39 91 0
Дудченко настріляв на одне штрафне коло на останньому вогневому рубежі
Збірна України потрапила до десятки найкращих на етапі Кубка світу
#Олена Білосюк, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції виграла змішану естафету в рамках 7-го етапу Кубка світу у чеському Нове Место.

Другою та третьою в естафеті фінішували збірні Швеції та Норвегії.

Збірна України (Юлія Джима, Олена Білосюк, Артем Прима та Антон Дудченко) фінішувала шостою. До останнього вогневого рубежу українці йшли на третьому місці. Дудченко настріляв на одне штрафне коло, що опустило збірну на три позиції.

Кубок світу 2022/23
Нове Место, Чехія
Змішана естафета
5 березня
  • 1. Франція (0+7) 1:06:32,3
  • 2. Швеція (0+18) +33,6
  • 3. Норвегія (0+16) +38,3
  • 4. Німеччина (1+13) +1:07,7
  • 5. Італія (0+6) +1:13,3
  • 6. Україна (1+8) +1:35,5

Нагадаємо збірна України фінішувала сьомою у змішаній естафеті на етапі Кубка IBU у Кенморі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 1390
Арсенал із Зінченком пропустили гол вже на 9-й секунді матчу АПЛ - ВІДЕО Арсенал із Зінченком пропустили гол вже на 9-й секунді матчу АПЛ - ВІДЕО 7227
Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО 12691
Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ 1426
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла 1590
Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО 1919
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 32558
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24174 3
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12846
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 26234
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22637
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 269995