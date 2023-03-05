Збірна України потрапила до десятки найкращих на етапі Кубка світу

Дудченко настріляв на одне штрафне коло на останньому вогневому рубежі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції виграла змішану естафету в рамках 7-го етапу Кубка світу у чеському Нове Место.

Другою та третьою в естафеті фінішували збірні Швеції та Норвегії.

Збірна України (Юлія Джима, Олена Білосюк, Артем Прима та Антон Дудченко) фінішувала шостою. До останнього вогневого рубежу українці йшли на третьому місці. Дудченко настріляв на одне штрафне коло, що опустило збірну на три позиції.

Кубок світу 2022/23

Нове Место, Чехія

Змішана естафета

5 березня

1. Франція (0+7) 1:06:32,3

2. Швеція (0+18) +33,6

3. Норвегія (0+16) +38,3

4. Німеччина (1+13) +1:07,7

5. Італія (0+6) +1:13,3

6. Україна (1+8) +1:35,5

Нагадаємо збірна України фінішувала сьомою у змішаній естафеті на етапі Кубка IBU у Кенморі.