Головне
Сім найяскравіших перемог українського біатлону
Сьогодні 21:08 4129
Реал - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Іспанії
Сьогодні 22:00 685
Став відомий склад збірної України на спринт Кубка світу
Сьогодні 20:43 464
Зінченко номінований на звання найкращого гравця Арсенала
Сьогодні 20:15 813
Магучіх, Левченко та Табашник пройшли у фінал чемпіонату Європи
Сьогодні 19:42 636
Аль-Айн Реброва здобув шосту перемогу у чемпіонаті ОАЕ
Сьогодні 19:28 3765
Кривбас хоче грати домашні матчі у Кривому Розі
Сьогодні 19:10 490
Металіст підписав вихованця Динамо
Сьогодні 18:55 502
Дудченко - у ТОП-20 спринту Кубку світу у Нове-Место
Сьогодні 18:27 639 1
Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023: LIVE-трансляція
Сьогодні 17:57 565
Прямі трансляції

Санітра: Дудченко міг поборотися за ТОП-10

Сьогодні 21:25 222 0
Юрай Санітра прокоментував результат спринту
Санітра: Дудченко міг поборотися за ТОП-10
#Антон Дудченко, #Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Українському біатлоністу Антону Дудченко неправильно підібрали лижі на спринтерську гонку Кубка світу у Нове-Место.

Про це розповів тренер збірної України Юрай Санітра.

"Після чемпіонату світу була невеличка пауза, під час якої не всі могли адекватно тренуватися. Тому скажу, що якщо дивитися на результат командний сьогодні, то можемо бути задоволені.

На сьогодні, після цієї паузи, не всі можуть бути задоволені, хтось чекав від нас більшого. Але як команда ми достойно виступили в нелегких умовах, особливо тих, які були на стрільбі".

Якщо дивитися на індивідуальні результати, то Антон Дудченко пробіг сьогодні хороший старт. Він фізично почував себе добре, та й зі стрільбою впорався в нелегких умовах. Але не все сьогодні було гаразд з матеріально-технічним забезпеченням. Тому я думаю, що Антон міг бути вище 17-го місця. Трохи помилилися з лижами, і цей фактор зіграв на те, що він не зміг поборотися за першу десятку.

Я не скажу, що це була помилка сервісу. Але не вийшло з лижами так, як би того хотіли. А якщо хочеш боротися з найкращими спортсменами, норвежцями та шведами, то треба зробити все, щоб мати лижі на високому рівні", - відзначив Санітра.

Нагадаємо, найкращий результат серед українців продемонстрував Антон Дудченко - 17-те місце.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО 7505
Аль-Айн Реброва здобув шосту перемогу у чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн Реброва здобув шосту перемогу у чемпіонаті ОАЕ 3765
Переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут Переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут 3882
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 19855 1
Бріггс назвав найскладнішого суперника для Ф'юрі Бріггс назвав найскладнішого суперника для Ф'юрі 2722
Сім найяскравіших перемог українського біатлону Сім найяскравіших перемог українського біатлону 4129
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 23993 3
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 43964
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 238037
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18154
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23058
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 52605