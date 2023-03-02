Санітра: Дудченко міг поборотися за ТОП-10

Українському біатлоністу Антону Дудченко неправильно підібрали лижі на спринтерську гонку Кубка світу у Нове-Место.

Про це розповів тренер збірної України Юрай Санітра.

"Після чемпіонату світу була невеличка пауза, під час якої не всі могли адекватно тренуватися. Тому скажу, що якщо дивитися на результат командний сьогодні, то можемо бути задоволені.

На сьогодні, після цієї паузи, не всі можуть бути задоволені, хтось чекав від нас більшого. Але як команда ми достойно виступили в нелегких умовах, особливо тих, які були на стрільбі".

Якщо дивитися на індивідуальні результати, то Антон Дудченко пробіг сьогодні хороший старт. Він фізично почував себе добре, та й зі стрільбою впорався в нелегких умовах. Але не все сьогодні було гаразд з матеріально-технічним забезпеченням. Тому я думаю, що Антон міг бути вище 17-го місця. Трохи помилилися з лижами, і цей фактор зіграв на те, що він не зміг поборотися за першу десятку.

Я не скажу, що це була помилка сервісу. Але не вийшло з лижами так, як би того хотіли. А якщо хочеш боротися з найкращими спортсменами, норвежцями та шведами, то треба зробити все, щоб мати лижі на високому рівні", - відзначив Санітра.