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Дудченко - у ТОП-20 спринту Кубку світу у Нове-Место

Сьогодні 18:27 190 0
Результати гонки
Дудченко - у ТОП-20 спринту Кубку світу у Нове-Место
#Антон Дудченко

Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв спринт в рамках 7-го етапу Кубка світу у Ново-Место.

Весь подіум був за норвежцями - другим прийшов Тар’єй Бо, третім став Ветле Крістіансен.

Найкращим з українців став Артем Прима, який за рахунок влучної стрільби став 17-м. Таким чином Дудченко показав другий топрезультат у кар'єрі на цьому рівні. Рекордом українця залишається п'яте місце індивідуальної гонки в Антгольці в сезоні 2020/21.

Кубок світу 2022/23
Ново-Место, Чехія
Чоловіки, Спринт
02 березня 
1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+0) 22:39.6
2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0) +30.0
3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+1) +1:15.2
4. Ендре Стрьомсгайм (Норвегія, 0+0) +1:17.9
5. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+1) +1:25.1
6. Антонен Ґіґонна (Франція, 0+1) +1:25.8
...
17. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:08.3
32. Дмитро Підручний (Україна, 2+1) +2:36.7
35. Артем Прима (Україна, 1+0) +2:40.6
43. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +2:50.1
.. Денис Насико (Україна, 2+0) +4:02.0
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