Головне
Україна виграла бронзу чемпіонату світу з командного фристайлу
Вчора 13:59 547
Динамо не переграв турецький клуб у контрольному матчі
Вчора 18:17 822
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати
Вчора 17:01 20141
Ганна Еберг виграла масстарт на чемпіонаті світу
Вчора 16:53 810
Підручний та Дудченко - за межами ТОП-20 масстарту на чемпіонаті світу
Вчора 14:15 557
Зінченко став шостим українцем-бомбардиром в АПЛ
Вчора 12:52 564
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Вчора 11:45 35018 1
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Вчора 08:15 710
Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ
18.02.2023 21:23 3884
Левченко з особистим рекордом сезону виграла чемпіонат України
18.02.2023 21:08 1286
Прямі трансляції

Чоловічий масстарт на чемпіонаті світу: відеоогляд гонки

Сьогодні 02:22 169 0
Чоловічий масстарт на чемпіонаті світу: відеоогляд гонки
#Антон Дудченко, #Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

19 лютого Себастьян Самуельссон виграв чоловічий масстарт на чемпіонаті світу в Обергофі.

  Актуально: Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати

Українці Дмитро Підручний та Антон Дудченко фінішували за межами ТОП-20 - 23-й та 25-й відповідно.

Чемпіонат світу-2023
Обергоф, Німеччина
Масстарт, чоловіки
19 лютого
1. Себастьян Самуельссон (0+0+0+0)  36:42,8
2. Мартін Понсілуома (0+1+1+0)  +9,6
3. Йоганнес Бо (1+1+0+1)  +38,8
...
23. Дмитро Підручний (0+1+3+0)  +3:05,7
25. Антон Дудченко (0+2+1+0)  +3:10,6
Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Обергофі Чемпіонат світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Обергофі 2139
Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Обергофі Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Обергофі 3118
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 20103
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 35018 1
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати 20141
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону 3745
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 30489 3
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 106772
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 71650 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 27126
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19142
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 13806 3