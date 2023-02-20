Чоловічий масстарт на чемпіонаті світу: відеоогляд гонки

Джерело - Чемпіон.

19 лютого Себастьян Самуельссон виграв чоловічий масстарт на чемпіонаті світу в Обергофі.

Актуально: Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати

Українці Дмитро Підручний та Антон Дудченко фінішували за межами ТОП-20 - 23-й та 25-й відповідно.

Чемпіонат світу-2023

Обергоф, Німеччина

Масстарт, чоловіки

19 лютого