Чоловічий масстарт на чемпіонаті світу: відеоогляд гонки

Джерело - Чемпіон.
19 лютого Себастьян Самуельссон виграв чоловічий масстарт на чемпіонаті світу в Обергофі.
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Українці Дмитро Підручний та Антон Дудченко фінішували за межами ТОП-20 - 23-й та 25-й відповідно.
Чемпіонат світу-2023
Обергоф, Німеччина
Масстарт, чоловіки
19 лютого
1. Себастьян Самуельссон (0+0+0+0) 36:42,8
2. Мартін Понсілуома (0+1+1+0) +9,6
3. Йоганнес Бо (1+1+0+1) +38,8
...
23. Дмитро Підручний (0+1+3+0) +3:05,7
25. Антон Дудченко (0+2+1+0) +3:10,6