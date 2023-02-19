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Санітра: Підручний практично 500 метрів біг з однією палкою

Сьогодні 15:20 359 0
Тренер збірної прокоментував виступ українців у масстарті
Санітра: Підручний практично 500 метрів біг з однією палкою
#Юрай Санітра, #Чемпіонат світу-2023 з біатлону

Джерело - Tribuna.com.

Українські біатлоністи показали адекватний результат на масстарті чемпіонату світу в Обергофі.

Про це розповів тренер збірної України Юрай Санітра.

"Так, очікували трохи більшого від цього старту, але треба реально дивитися на наш актуальний стан. Не буду говорити про Підручного, у нього ще на початку гонки зламали палку в місці, де не може стояти сервіс. Він потім ще настріляв кола штрафу, практично 500 метрів пробіг з однією палкою. Втратив дуже багато".

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"Що стосується стрільби Дмитра - у стійці знову проблема, ноги почали трястися. Йому бракує сили в ногах, це проявляється у стрільбі стоячи".

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"Для Дудченка, думаю, трохи забагато стартів за останні три тижні. Ще інший фактор, який теж дуже важливий - така м’яка та розбита траса для його техніки не підходить. Трохи втратив впевненість у стрільбі, немає ритму. Результат адекватний для нашого стану", - сказав Санітра.

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