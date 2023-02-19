Санітра: Підручний практично 500 метрів біг з однією палкою

Тренер збірної прокоментував виступ українців у масстарті

Українські біатлоністи показали адекватний результат на масстарті чемпіонату світу в Обергофі.

Про це розповів тренер збірної України Юрай Санітра.

"Так, очікували трохи більшого від цього старту, але треба реально дивитися на наш актуальний стан. Не буду говорити про Підручного, у нього ще на початку гонки зламали палку в місці, де не може стояти сервіс. Він потім ще настріляв кола штрафу, практично 500 метрів пробіг з однією палкою. Втратив дуже багато".

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"Що стосується стрільби Дмитра - у стійці знову проблема, ноги почали трястися. Йому бракує сили в ногах, це проявляється у стрільбі стоячи".

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