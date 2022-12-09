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Дудченко: На дистанції почував себе важко

Сьогодні 19:11 172 0
Антон Дудченко прокоментував виступ у спринті на етапі Кубка світу в Гохфільцені.
Дудченко: На дистанції почував себе важко
#Антон Дудченко

Джерело - biathlon.com.uа.

Український біатлоніст Антон Дудченко пояснив промахи на стрільбі під час спринту на етапі Кубка світу в Гохфільцені.

Про це розповів сам біатлоніст.

"На дистанції почував себе важко. Промахи на стійці, скоріш за все, мої помилки, оскільки погодні умови ніяк не впливали на стрільбу. Можливо, вплинуло те, що на дистанції було так важко, тому і стались промахи.

Можливо, на початку гонки було краще стартувати, тому що не були так розбиті повороти. Бо на цих ділянках багато льоду, і досить складно було їх проходити", – сказав Дудченко.

Нагадаємо, Дудченко - у ТОП-40 спринту на етапі Кубка світу у Гохфільцені.

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