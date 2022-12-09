Дудченко - у ТОП-40 спринту на етапі Кубка світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Гохфільцені відбувся чоловічий спринт Кубка світу з біатлону.
Четверте поспіль "золото" в цьому сезоні завоював п'ятиразовий олімпійський чемпіон, норвежець Йоганнес Бо. Срібну нагороду здобув француз Емільєн Жаклен, а трійку призерів закрив норвежець Штурла Легрейд.
Найвище серед українців фінішував Антон Дудченко - 38-й.
Кубок світу 2022/23
Гохфільцен, Австрія
Чоловіки, Спринт
09 грудня
1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+0) 23:04.0
2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +43.0
3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +46.9
4. Філіп Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 0+0) +54.5
5. Андрейс Расторґуєвс (Латвія, 0+0) +1:00.4
6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1) +1:03.7
...
38. Антон Дудченко (Україна, 0+2) +2:23.0
53. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:56.6
67. Артем Прима (Україна, 1+3) +3:19.8
84. Богдан Цимбал (Україна, 0+3) +3:46.9
89. Віталій Мандзин (Україна, 1+3) +3:59.2