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Крулько: Не буду приймати рішення одноосібно

Сьогодні 11:25 183 0
Іван Крулько прокоментував свої плани у ФБУ
Крулько: Не буду приймати рішення одноосібно
#Іван Крулько

Джерело - tribuna.com.

Новий президент Федерації біатлону України Іван Крулько назвав свою команду.

Про це розповів сам функціонер.

"В нас буде ще президія, де ми оберемо виконком. Першим віцепрезидент обрано Андрія Дериземлю, знаного біатлоніста з Чернігівщини.

Це самодостатня людина з величезним авторитетом в біатлоні. Ось цю прогалину, що я не бігав у біатлоні, але є добрим менеджером, я доповню людиною, яка в біатлоні все життя.

  Актуально: Волочай: Президентом ФБУ стає просто бізнес-партнер Бринзака

Крулько не буде приймати одноосібно рішень. Це буде робити колектив, що складається з президії та виконкому.

І з нашої конференції. А моє завдання - впроваджувати ці рішення в життя", - сказав Крулько.

Раніше Підручний прокоментував поразку на виборах.

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