Журналістів не пустили на конференцію ФБУ, на якій обирають нового президента

Відбуваються вибори президента ФБУ

Журналістів не допустили на конференцію федерації біатлону України, де обирають нового президента федерації.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Таке рішення прийняла президія федерації, про що журналістам повідомила представниця федерації Лілія Будзуляк. Водночас за запрошенням на конференцію пустили голову АСЖУ Олександра Гливинського та головного редактора порталу Biathlon.com.ua Євгенія Тарасенка.

На посаду президента федерації біатлону України, яку останні 24 роки очолював Володимир Бринзак, претендують Дмитро Підручний та Іван Крулько.

Нагадаємо, що кандидатами на посаду президента є біатлоніст Дмитро Підручний та народний депутат Іван Крулько.