Кого оберуть новим президентом федерації біатлону України?

Вибори відбудься 14 листопада

14 листопада Федерація біатлону України має отримати нового президента. Оберуть його на звітно-виборчій конференції, куди мають прибути понад 70 делегатів. За кого ж вони можуть проголосувати?

У боротьбі за пост президента беруть участь Дмитро Підручний та Іван Крулько.

Дмитро Підручний

Лідер чоловічої збірної України з біатлону та чемпіон світу 2019 року у гонці переслідування про свої наміри балотуватися на пост президента Федерації біатлону України заявляв заздалегідь. Тож коли вибори, перенесені спочатку на невизначений термін, призначили на 14 листопада, Дмитро заявив, що досі має бажання поборотися за посаду.

Як повідомляли раніше, підтримка двох головних кандидатів, Дмитра Підручного та Івана Крулька, була практично рівною, що могло призвести до зриву виборів. Однак, якщо говорити саме про спортсменів, то вони довіряють свому колезі по цеху набагато більше, ніж іншому кандидату, про що Kamp-Sport вже писали раніше.

Іван Крулько

Ім’я кандидата не настільки відоме, як його суперників, чи то суперника на виборах. Вперше про нього як про кандидата заговорили саме тоді, коли з’ясувалося, що вибори таки відбудуться у 2022 році, ще й в такий напружений час - всього за 1.5 тижні до старту сезону.

Хто такий Іван Крулько? 41-річний уродженець Закарпаття є народним депутатом від ВО “Батьківщина”, кандидатом юридичних наук, народним депутатом останніх двох скликань та першим заступником голови комітету з питань бюджету ВРУ ІХ скликання. До професійного спорту стосунку не мав, а у біатлонному контексті вперше був згаданий у 2020 році. Сталося це не в найкращій ситуації: акредитацію, видану на його ім’я, надали тренерові російського допінгіста Алєксандра Логінова. Володимир Бринзак тоді коментував, що вчинив так, бо давно знає тренера Логінова та самого спортсмена, а народний депутат країни, що вже на той момент окупувала частину наших земель, не знайшов жодних слів, аби прокоментувати це у ЗМІ належним чином. Чи варто це називати аргументом на користь того, що Іван Крулько може продовжити справи попереднього керівника Федерації, який не вбачав нічого поганого у масовій натуралізації росіян, надання їм пріоритетних умов підготовки та відвертій брехні на користь цих спортсменок незадовго після 24 лютого? Відповіді на це питання ми не маємо. Однак, маємо зустрічне: як до Виконкому ФБУ потрапив Іван Крулько напередодні виборів? Чи не є це спробою впливати на вибори зсередини?

Ці факти складаються в думку, що сама Федерація була б не проти отримати як наступника Володимира Бринзака, що керував нею майже чверть століття, саме Івана Крулька. Сподіваємося, що це лише здогадки, а до питання натуралізації росіян та толерування російського ми не дійдемо. А жоден з кандидатів не повторить долю попередника, який, вирісши в українськомовному регіоні, раніше спілкувався з журналістами російською.

Ще одним важливим питанням є зайнятість Івана Крулька в цілому: чи знайде він час поміж засідань Верховної Ради України, яка в умовах повномасштабного вторгнення має діяти максимально швидко та продуктивно, роботі в комітеті ВРУ, праці над розвитком Всеукраїнської Футбольної Асоціації Студентів ще й на український біатлон.

Раніше Білосюк знялася з виборів президента ФБУ.