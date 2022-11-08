Головне
Зоря поступилась Інгульцю у 12 турі УПЛ
Сьогодні 15:02 245
Українські клуби дізналися суперників у плейоф раунді Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 16:24 87
Металіст розписав мирову з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 192
Яремчук пропустить найближчі матчі Брюгге
Сьогодні 14:12 261
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50
Сьогодні 13:37 251798
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:16 8890
Визначився найкращий тренер 11 туру УПЛ
Вчора 22:52 377
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Вчора 20:27 1017
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Вчора 19:58 398
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 18:38 17852
Прямі трансляції

Кого оберуть новим президентом федерації біатлону України?

Сьогодні 15:19 399 0
Вибори відбудься 14 листопада
Кого оберуть новим президентом федерації біатлону України?
#Дмитро Підручний

Джерело - kamp-sport.com.

14 листопада Федерація біатлону України має отримати нового президента. Оберуть його на звітно-виборчій конференції, куди мають прибути понад 70 делегатів. За кого ж вони можуть проголосувати?

У боротьбі за пост президента беруть участь Дмитро Підручний та Іван Крулько. 

Дмитро Підручний

Лідер чоловічої збірної України з біатлону та чемпіон світу 2019 року у гонці переслідування про свої наміри балотуватися на пост президента Федерації біатлону України заявляв заздалегідь. Тож коли вибори, перенесені спочатку на невизначений термін, призначили на 14 листопада, Дмитро заявив, що досі має бажання поборотися за посаду. 

Як повідомляли раніше, підтримка двох головних кандидатів, Дмитра Підручного та Івана Крулька, була практично рівною, що могло призвести до зриву виборів. Однак, якщо говорити саме про спортсменів, то вони довіряють свому колезі по цеху набагато більше, ніж іншому кандидату, про що Kamp-Sport вже писали раніше.

Іван Крулько

Ім’я кандидата не настільки відоме, як його суперників, чи то суперника на виборах. Вперше про нього як про кандидата заговорили саме тоді, коли з’ясувалося, що вибори таки відбудуться у 2022 році, ще й в такий напружений час - всього за 1.5 тижні до старту сезону.

Хто такий Іван Крулько? 41-річний уродженець Закарпаття є народним депутатом від ВО “Батьківщина”, кандидатом юридичних наук, народним депутатом останніх двох скликань та першим заступником голови комітету з питань бюджету ВРУ ІХ скликання. До професійного спорту стосунку не мав, а у біатлонному контексті вперше був згаданий у 2020 році. Сталося це не в найкращій ситуації: акредитацію, видану на його ім’я, надали тренерові російського допінгіста Алєксандра Логінова. Володимир Бринзак тоді коментував, що вчинив так, бо давно знає тренера Логінова та самого спортсмена, а народний депутат країни, що вже на той момент окупувала частину наших земель, не знайшов жодних слів, аби прокоментувати це у ЗМІ належним чином. Чи варто це називати аргументом на користь того, що Іван Крулько може продовжити справи попереднього керівника Федерації, який не вбачав нічого поганого у масовій натуралізації росіян, надання їм пріоритетних умов підготовки та відвертій брехні на користь цих спортсменок незадовго після 24 лютого? Відповіді на це питання ми не маємо. Однак, маємо зустрічне: як до Виконкому ФБУ потрапив Іван Крулько напередодні виборів? Чи не є це спробою впливати на вибори зсередини? 

Ці факти складаються в думку, що сама Федерація була б не проти отримати як наступника Володимира Бринзака, що керував нею майже чверть століття, саме Івана Крулька. Сподіваємося, що це лише здогадки, а до питання натуралізації росіян та толерування російського ми не дійдемо. А жоден з кандидатів не повторить долю попередника, який, вирісши в українськомовному регіоні, раніше спілкувався з журналістами російською.

Ще одним важливим питанням є зайнятість Івана Крулька в цілому: чи знайде він час поміж засідань Верховної Ради України, яка в умовах повномасштабного вторгнення має діяти максимально швидко та продуктивно, роботі в комітеті ВРУ, праці над розвитком Всеукраїнської Футбольної Асоціації Студентів ще й на український біатлон.

Раніше Білосюк знялася з виборів президента ФБУ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України 2993 1
Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш 1149
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 8890
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 251798
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 17852
Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 3319
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 28626
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14335
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14178
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 21299 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15865
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14894