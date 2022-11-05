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Білосюк знялася з виборів президента ФБУ

Сьогодні 10:54 123 0
Білосюк прокоментувала своє висунення на посаду президента Федерації біатлону України.
Білосюк знялася з виборів президента ФБУ
#Олена Білосюк

Джерело - Чемпіон.

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна) відмовилась боротися за пост президента Федерації біатлону України.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Останніми днями з подивом спостерігаю за гострою реакцією спільноти на висунення моєї кандидатури на вибори президента федерації. І відверто не розумію, чому навколо мене здійняли таку бучу. Ще весною багато людей агітували мене йти на очільника федерації. Конференцію перенесли, я продовжила тренувальний процес. Ні піаром, ні агітацією не займалась. Так, у мене є певна підтримка серед спортсменів та вболівальників, та я одразу казала, що не хочу лізти поміж двох вогнів. Те, що мене подали, як кандидата, це воля відділення (у нас демократична країна).

Актуально: Столярчук: Білосюк стала технічним кандидатом на виборах ФБУ і НОК України

Наразі я на навчально тренувальному зборі. Згідно наказу Національної гвардії України, не маю права покидати місце розташування. Відповідно, фізично прийняти участь у конференції не є можливим, що автоматично усуває мене, як кандидата на пост президента Федерації біатлону України (згідно зі статутом ФБУ). Дякую за довіру тим, хто мене висунув та підтримує, але я не готова до обрання на цю посаду цього року.

Сподіваюсь, разом із миром у нашу країну прийде і свідомість. І міжусобні чвари у соцмережах перейдуть на рівень діалогу між дорослими людьми", - відзначила Білосюк.

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