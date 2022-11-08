Головне
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи
Вчора 14:19 4066 1
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50
Сьогодні 13:37 251699
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:16 8791
Визначився найкращий тренер 11 туру УПЛ
Вчора 22:52 351
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Вчора 20:27 242
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Вчора 19:58 369
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 18:38 17695
Дніпро-1 зіграє з АЕК Ларнака: Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій
Вчора 15:19 1256 1
Реал зіграє з Ліверпулем, ПСЖ - з Баварією: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 13:21 1880
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Вчора 10:33 33939
Прямі трансляції

Вибори президента ФБУ відбудуться 14 листопада

Сьогодні 12:41 174 0
Вибори президента ФБУ відбудуться 14 листопада

Джерело - biathlon.com.ua.

Визначилась дата виборів президента Федерації біатлону України.

Про це повідомляє Український біатлон.

5 листопада 2022 року відбулося засідання Президії Громадської організації Федерація біатлону України з організаційних питань проведення ХII звітно-виборної Конференції, що проводитиметься 14 листопада о 12 годині в приміщенні Національного університету фізичної культури і спорту.

Президія розглянула питання порядку денного без суттєвих зауважень та одноголосно звернулася до делегатів Конференції, кандидатів на посаду Президента та керівні органи Федерації провести Конференцію відповідно до Статуту на благо подальшого розвитку українського біатлону.

У боротьбі за пост президента беруть участь Дмитро Підручний та Іван Крулько. 

Раніше Білосюк знялася з виборів президента ФБУ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО 3796
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 4066 1
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 251699
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 17695
Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо 3823
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 8791
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 42685
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31834 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25581
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4549
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13257
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 43910