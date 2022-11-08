Вибори президента ФБУ відбудуться 14 листопада

Визначилась дата виборів президента Федерації біатлону України.

Про це повідомляє Український біатлон.

5 листопада 2022 року відбулося засідання Президії Громадської організації Федерація біатлону України з організаційних питань проведення ХII звітно-виборної Конференції, що проводитиметься 14 листопада о 12 годині в приміщенні Національного університету фізичної культури і спорту.

Президія розглянула питання порядку денного без суттєвих зауважень та одноголосно звернулася до делегатів Конференції, кандидатів на посаду Президента та керівні органи Федерації провести Конференцію відповідно до Статуту на благо подальшого розвитку українського біатлону.

У боротьбі за пост президента беруть участь Дмитро Підручний та Іван Крулько.

Раніше Білосюк знялася з виборів президента ФБУ.