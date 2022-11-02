Головне
Шахтар - РБ Лейпциг 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:04 2381
Усик назвав місце бою з Ф'юрі
Сьогодні 19:55 56
Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Сьогодні 19:52 2030
Реал зацікавлений у підписанні Мудрика
Сьогодні 18:38 276
Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Лейпцигом
Сьогодні 18:25 307
Favbet Foundation передав ЗСУ антидронну рушницю
Сьогодні 14:38 216
Кандидатуру Гутцайта запропонували на посаду президента НОК України
Сьогодні 09:39 369
Шахтар прийме РБ Лейпциг, Ювентус зіграє з ПСЖ: Розклад 6 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:12 766
Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:40 3576
Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1932
Прямі трансляції

Білосюк балотується на президента ФБУ

Сьогодні 19:40 133 0
Вибори відбудуться 14 листопада.
Білосюк балотується на президента ФБУ
#Олена Білосюк

Джерело - biathlon.com.

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна) висунула свою кандидатуру на майбутні вибори президента Федерації біатлону України.

Про це повідомляє Український біатлон.

Актуально: Вибори в українському біатлоні під загрозою?

Вибори відбудуться 14 листопада.

Окрім Білосюк, на посаду також претендують капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний та народний депутат України Іван Крулько.

Раніше повідомлялося, що Білосюк також висунула свою кандидатуру на вибори президента НОК України, який відбудуться 17 листопада.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2030
Збірна України знищила Люксембург у кваліфікації ЧС-2023 Збірна України знищила Люксембург у кваліфікації ЧС-2023 1232
Саладуха назвала людину, яка мала б очолити НОК України Саладуха назвала людину, яка мала б очолити НОК України 6903
Шахтар - РБ Лейпциг 0:1. ОНЛАЙН Шахтар - РБ Лейпциг 0:1. ОНЛАЙН 2381
Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів 1932
Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 3576
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29102 1
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16563
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 10795
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19423
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 214412
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 26456 2