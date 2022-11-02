Білосюк балотується на президента ФБУ

Вибори відбудуться 14 листопада.

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна) висунула свою кандидатуру на майбутні вибори президента Федерації біатлону України.

Про це повідомляє Український біатлон.

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Вибори відбудуться 14 листопада.

Окрім Білосюк, на посаду також претендують капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний та народний депутат України Іван Крулько.

Раніше повідомлялося, що Білосюк також висунула свою кандидатуру на вибори президента НОК України, який відбудуться 17 листопада.