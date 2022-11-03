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Столярчук: Білосюк стала технічним кандидатом на виборах ФБУ і НОК України

Сьогодні 21:10 164 0
Андрій Столярчук прокоментував інформацію про висунення Олена Білосюк на виборах НОК і ФБУ
Столярчук: Білосюк стала технічним кандидатом на виборах ФБУ і НОК України
#Олена Білосюк

Джерело - Чемпіон.

Біатлоністка Олена Білосюк є технічним кандидатом на виборах президента Федерації біатлону України і Національного олімпійського комітету.

Про це розповів коментатор Андрій Столярчук у Facebook.

"Ніби новина, як новина. А душок такий від неї неприємний. Дуже неприємний.

І це ще, м’яко кажучи. Коли в політиці відбуваються такі гнилі речі, якось спокійніше до цього ставишся. Бо то політика, яка апріорі є брудною. 

Але коли ці брудні штучки, як штучний кандидат, перекочовують і в спорт, це дуже неприємно. 

А вдвічі неприємніше, коли цим штучним кандидатом стає відома, титулована спортсменка, яка має свою велику армію прихильників.

Зрозумів би, якби це дійсно був амбіційний крок із реальним намаганням поборотися за посаду голови ФБУ.

Але тут цим навіть і не пахне. І всі це чудово розуміють. Що це просто намагання "старої гвардії" розпорошити голоси, які може зібрати Дмитро Підручний, щоб зменшити його шанси обратися головою ФБУ.

І, думаю, сама Олена Білосюк це чудово розуміє.

Але чому попри все це, Олена таки вирішила вчинити саме так - велике питання, на яке важко знайти якусь адекватну відповідь.

До того ж, ставши технічним кандидатом одразу на двох виборах: і в ФБУ, і в НОК.

Думаю, що це неправильно і не личить такій дійсно великій спортсменці, як Олена Підгрушна (Білосюк).

Час ще є. Можливо, Олена все ж змінить свою позицію. Contra spem spero. Але надія вмирає останньою.

Мене часто запитували чи повернуся я колись в біатлон?! І я завжди відповідав, що зроблю це, як тільки український біатлон стане знову проукраїнським.

Думаю, зараз є великий шанс на те, щоб повернути наш біатлон, який давно вже збився з правильної дороги, на стежину нормального розвитку.

Щоб він розвивався з орієнтуванням на розвиток українських спортсменів, а не "дівчат на валізах". Ну, а за мною не заіржавіє", - написав Столярчук.

Окрім Білосюк, на посаду президента ФБУ також претендують капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний та народний депутат України Іван Крулько.

Раніше повідомлялося, що Білосюк також висунула свою кандидатуру на вибори президента НОК України, який відбудуться 17 листопада.

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