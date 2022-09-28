Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
Вчора 23:37 1207 2
Українська команда NAVI змінила власника
Сьогодні 12:20 467
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Сьогодні 10:11 2977
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Сьогодні 09:57 528
Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України
Сьогодні 08:34 696
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:55 15690
Україна зберегла прописку в Дивізіоні B Ліги націй
Вчора 23:52 818
Україна зіграла внічию з Шотландією, Іспанія здолала Португалію: результати 6 туру Ліги націй
Вчора 23:42 828
Україна - Шотландія 0:0. Як це було
Вчора 23:35 15303 3
Хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023
Вчора 20:22 1948 1
Прямі трансляції

Санітра: Усі побачили, що у нас сильний лідер - Дудченко

Сьогодні 19:55 257 0
Наставник української чоловічої команди з біатлону оцінив стан лідерів збірної
Санітра: Усі побачили, що у нас сильний лідер - Дудченко
#Антон Дудченко, #Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра виділив прогрес Антона Дудченка.

Про це розповів сам фахівець.

"Я думаю, що всі побачили: у нашій команді дуже сильний лідер – Антон Дудченко. За останні п’ять років він зробив великий крок уперед, особливо на роликах.

Сум’янин добре показав себе в Рупольдінгу. А його прогрес у літній підготовці може допомогти йому під час сезону.

Усі інші хлопці не на всі 100% свіжими приїхали. Не всі впоралися з завантаженням після останнього збору. Потрібно нам щось робити перед початком сезону зі стабільністю стрільби. Але фізичний стан на дуже хорошу рівні.

Нині ніхто з хлопців не має проблем зі здоров’ям. Бажаю, щоб і надалі по сезону все так і залишалося для наших біатлоністів", - сказав Санітра.

До чоловічої команди "А" на сезон 2022/23 увійшли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк, Денис Насико та Віталій Мандзин.

Раніше Дудченко виграв гонку переслідування ЛЧУ-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО 7193 2
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 15690
Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО 7894 1
Україна - Шотландія 0:0. Як це було Україна - Шотландія 0:0. Як це було 15303 3
Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО 3118
Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО 15589
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18504
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 46763
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 97721
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 257264
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1576
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45359