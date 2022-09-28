Санітра: Усі побачили, що у нас сильний лідер - Дудченко

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра виділив прогрес Антона Дудченка.

Про це розповів сам фахівець.

"Я думаю, що всі побачили: у нашій команді дуже сильний лідер – Антон Дудченко. За останні п’ять років він зробив великий крок уперед, особливо на роликах.

Сум’янин добре показав себе в Рупольдінгу. А його прогрес у літній підготовці може допомогти йому під час сезону.

Усі інші хлопці не на всі 100% свіжими приїхали. Не всі впоралися з завантаженням після останнього збору. Потрібно нам щось робити перед початком сезону зі стабільністю стрільби. Але фізичний стан на дуже хорошу рівні.

Нині ніхто з хлопців не має проблем зі здоров’ям. Бажаю, щоб і надалі по сезону все так і залишалося для наших біатлоністів", - сказав Санітра.