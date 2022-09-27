Дудченко виграв гонку переслідування ЛЧУ-2022

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті України з літнього біатлону відбулася гонка переслідування у чоловіків.
Переможцем став Антон Дудченко з часом 29 хвилин 51,35 секунди (2 промахи на вогневих рубежах).
Другим на дистанції був Дмитро Підручний (+5,9 секунди; 2 промахи), третім - Артем Тищенко (+14).
Літній чемпіонат України з біатлону
Гонка-переслідування, чоловіки
27 вересня
1. Антон Дудченко (0+1+1+0) 29:51,35
2. Дмитро Підручний (0+0+0+2) +5,9
3. Артем Тищенко (0+0+1+0) +14,0
4. Руслан Ткаленко (0+0+2+1) +28,7
5. Віталій Мандзин (0+0+0+1) +2:05,4
6. Богдан Цимбал (2+2+2+1) +2:15,8
Нагадаємо, чоловічий спринт виграв Тищенко.