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Тищенко виграв спринт на ЛЧУ-2022

Сьогодні 16:55 206 0
Дмитро Підручний прийшов шостим
Тищенко виграв спринт на ЛЧУ-2022

Джерело - Чемпіон.

Спринтерськими гонками стартувала змагальна програма Чемпіонату України з літнього біатлону.

У чоловічому спринті, який став першим стартом чемпіонату, золото та срібло завоювали представники команди Б. Ідеально скористався своїми навичками стрільби у складних вітрових умовах Артем Тищенко, який зумів закрити усі мішені.

Лише на шість секунд від переможця відстав Руслан Ткаленко. Третім прийшов Антон Дудченко.

Літній чемпіонат України з біатлону
Спринт, Чоловіки
26 вересня
1.  Артем Тищенко (0+0) 20:56,15
2.  Руслан Ткаленко (1+2) +6,09
3.  Антон Дудченко (0+2) +17,54
4.  Артем Прима (2+0) +20,09
5.  Богдан Цимбал (2+1) +36,22
6.  Дмитро Підручний (1+2) +39,01
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