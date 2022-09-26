Тищенко виграв спринт на ЛЧУ-2022

Дмитро Підручний прийшов шостим

Джерело - Чемпіон.

Спринтерськими гонками стартувала змагальна програма Чемпіонату України з літнього біатлону.

У чоловічому спринті, який став першим стартом чемпіонату, золото та срібло завоювали представники команди Б. Ідеально скористався своїми навичками стрільби у складних вітрових умовах Артем Тищенко, який зумів закрити усі мішені.

Лише на шість секунд від переможця відстав Руслан Ткаленко. Третім прийшов Антон Дудченко.

Літній чемпіонат України з біатлону

Спринт, Чоловіки

26 вересня

1. Артем Тищенко (0+0) 20:56,15

2. Руслан Ткаленко (1+2) +6,09

3. Антон Дудченко (0+2) +17,54

4. Артем Прима (2+0) +20,09

5. Богдан Цимбал (2+1) +36,22

6. Дмитро Підручний (1+2) +39,01