Тищенко виграв спринт на ЛЧУ-2022

Джерело - Чемпіон.
Спринтерськими гонками стартувала змагальна програма Чемпіонату України з літнього біатлону.
У чоловічому спринті, який став першим стартом чемпіонату, золото та срібло завоювали представники команди Б. Ідеально скористався своїми навичками стрільби у складних вітрових умовах Артем Тищенко, який зумів закрити усі мішені.
Лише на шість секунд від переможця відстав Руслан Ткаленко. Третім прийшов Антон Дудченко.
Літній чемпіонат України з біатлону
Спринт, Чоловіки
26 вересня
1. Артем Тищенко (0+0) 20:56,15
2. Руслан Ткаленко (1+2) +6,09
3. Антон Дудченко (0+2) +17,54
4. Артем Прима (2+0) +20,09
5. Богдан Цимбал (2+1) +36,22
6. Дмитро Підручний (1+2) +39,01