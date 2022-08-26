Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022

Двоє українців пробилися у фінал суперспринту

Джерело - Чемпіон.

У Рупольдингу на чемпіонаті світу з літнього біатлону відбулась кваліфікація в суперспринті.

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З п’яти представників збірної України, що взяли участь у кваліфікації, до фіналу змогли пробитись лише двоє. Найкращий час в команді показав Дмитро Підручний. На першому рубежі капітан команди припустився однієї хиби, але чиста стійка виправила становище і на фініші Дмитро показав шостий результат.

Іншим нашим фіналістом Антон Дудченко, який з колом штрафу прийшов 19-им.

Літній чемпіонат світу

Супер-спринт, Кваліфікація

Чоловіки, 26 серпня

1. Тьєррі Ланжер (0+0) 9:56,2

2. Пеппе Фемлінґ (0+1) +8,2

3. Томмазо Джакомел (1+1) +9,4

...

6. Дмитро Підручний (1+0) +14,8

19. Антон Дудченко (0+1) +32,4

36. Богдан Цимбал (0+3) +52,8

37. Артем Прима (1+2) +54,6

55. Тарас Лесюк (2+4) +1:14,8