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Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022

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Двоє українців пробилися у фінал суперспринту
Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022
#Антон Дудченко, #Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

У Рупольдингу на чемпіонаті світу з літнього біатлону відбулась кваліфікація в суперспринті.

Актуально: Став відомий розклад літнього чемпіонату світу 2022 з біатлону

З п’яти представників збірної України, що взяли участь у кваліфікації, до фіналу змогли пробитись лише двоє. Найкращий час в команді показав Дмитро Підручний. На першому рубежі капітан команди припустився однієї хиби, але чиста стійка виправила становище і на фініші Дмитро показав шостий результат.

Іншим нашим фіналістом Антон Дудченко, який з колом штрафу прийшов 19-им.

Літній чемпіонат світу
Супер-спринт, Кваліфікація
Чоловіки, 26 серпня
1.  Тьєррі Ланжер (0+0)  9:56,2
2.  Пеппе Фемлінґ (0+1)  +8,2
3.  Томмазо Джакомел (1+1)  +9,4
...
6.  Дмитро Підручний (1+0)  +14,8
19.  Антон Дудченко (0+1)  +32,4
36.  Богдан Цимбал (0+3)  +52,8
37.  Артем Прима (1+2)  +54,6
55.  Тарас Лесюк (2+4)  +1:14,8
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