Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У Рупольдингу на чемпіонаті світу з літнього біатлону відбулась кваліфікація в суперспринті.
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З п’яти представників збірної України, що взяли участь у кваліфікації, до фіналу змогли пробитись лише двоє. Найкращий час в команді показав Дмитро Підручний. На першому рубежі капітан команди припустився однієї хиби, але чиста стійка виправила становище і на фініші Дмитро показав шостий результат.
Іншим нашим фіналістом Антон Дудченко, який з колом штрафу прийшов 19-им.
Літній чемпіонат світу
Супер-спринт, Кваліфікація
Чоловіки, 26 серпня
1. Тьєррі Ланжер (0+0) 9:56,2
2. Пеппе Фемлінґ (0+1) +8,2
3. Томмазо Джакомел (1+1) +9,4
...
6. Дмитро Підручний (1+0) +14,8
19. Антон Дудченко (0+1) +32,4
36. Богдан Цимбал (0+3) +52,8
37. Артем Прима (1+2) +54,6
55. Тарас Лесюк (2+4) +1:14,8