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Став відомий розклад літнього чемпіонату світу 2022 з біатлону

Сьогодні 13:11 193 0
Турнір стартує 25 серпня
Став відомий розклад літнього чемпіонату світу 2022 з біатлону

Джерело - sport.ua.

З 25 по 28 серпня у німецькому Рупольдінгу відбудеться чемпіонат світу 2022 з літнього біатлону.

Юніори та дорослі розіграють 12 комплектів нагород.

Розклад гонок:

25.08.2021 - 13:00 - Суперспринт, юніори. Кваліфікація
25.08.2021 - 14:35 - Суперспринт, юніори. Фінал
25.08.2021 - 16:10 - Суперспринт, юніорки. Кваліфікація
25.08.2021 - 17:45 - Суперспринт, юніорки. Фінал
26.08.2021 – 13:00 – Суперспринт, чоловіки. Кваліфікація
26.08.2021 – 14:35 – Суперспринт, чоловіки. Фінал
26.08.2021 - 16:10 - Суперспринт, жінки. Кваліфікація
26.08.2021 - 17:45 - Суперспринт, жінки. Фінал
27.08.2021 - 11:00 - Спринт, юніори
27.08.2021 - 13:20 - Спринт, юніорки
27.08.2021 - 15:45 - Спринт, чоловіки
27.08.2021 - 18:00 - Спринт, жінки
28.08.2021 - 12:15 - Гонка переслідування, юніори
28.08.2021 - 14:05 - Гонка переслідування, юніорки
28.08.2021 - 16:15 - Мас-старт, чоловіки
28.08.2021 - 18:10 - Мас-старт, жінки
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