Став відомий розклад літнього чемпіонату світу 2022 з біатлону

Турнір стартує 25 серпня

З 25 по 28 серпня у німецькому Рупольдінгу відбудеться чемпіонат світу 2022 з літнього біатлону.

Юніори та дорослі розіграють 12 комплектів нагород.

Розклад гонок:

25.08.2021 - 13:00 - Суперспринт, юніори. Кваліфікація

25.08.2021 - 14:35 - Суперспринт, юніори. Фінал

25.08.2021 - 16:10 - Суперспринт, юніорки. Кваліфікація

25.08.2021 - 17:45 - Суперспринт, юніорки. Фінал

26.08.2021 – 13:00 – Суперспринт, чоловіки. Кваліфікація

26.08.2021 – 14:35 – Суперспринт, чоловіки. Фінал

26.08.2021 - 16:10 - Суперспринт, жінки. Кваліфікація

26.08.2021 - 17:45 - Суперспринт, жінки. Фінал

27.08.2021 - 11:00 - Спринт, юніори

27.08.2021 - 13:20 - Спринт, юніорки

27.08.2021 - 15:45 - Спринт, чоловіки

27.08.2021 - 18:00 - Спринт, жінки

28.08.2021 - 12:15 - Гонка переслідування, юніори

28.08.2021 - 14:05 - Гонка переслідування, юніорки

28.08.2021 - 16:15 - Мас-старт, чоловіки

28.08.2021 - 18:10 - Мас-старт, жінки