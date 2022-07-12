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Санітра: Зрозумів, що не можу залишити український біатлон

Сьогодні 11:27 261 0
Санітра прокоментував своє рішення залишитися на посаді тренера збірної України
Санітра: Зрозумів, що не можу залишити український біатлон
#Юрай Санітра

Джерело - biathlonworld.com.

Головний тренер чоловічої збірної з біатлону Юрай Санітра пояснив, чому вирішив залишитись працювати в Україні після початку війни.

Про це розповів сам фахівець.

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"Коли 21 лютого після Олімпіади всі роз'їхалися додому, ніхто навіть не думав про те, що ми можемо не поїхати на останні етапи Кубка Світу. Тоді ми планували, як працюватимемо в наступному олімпійському циклі. Але все змінилося 24 лютого, коли розпочалася агресія Росії проти України.

У ті дні була різна інформація та телефонні розмови. Я дуже переживав за всіх спортсменів та тренерів, а також уболівальників, яких так багато в Україні. Я допомагав чим міг. П'ять тижнів сім'я одного з моїх спортсменів жила в мене. Це дуже важкий час, і я довго думав, чи працювати з командою. Я поспілкувався з рідними та зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога.

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Ми постійно були на зв'язку та разом думали, як працювати далі. Знаю, що майже всіх хлопців одразу після Пекіна призвали до армії", – сказав Санітра.

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