Збірна України з біатлону назвала остаточний склад команди А

Став відомий склад збірної України

Збірна України з біатлону назвала остаточний склад основної команди "А" для підготовки до сезону 2022/23.

Про це розповів державний тренер збірної України Євген Колупаєв у коментарі Суспільне Спорт.

"Будуть готуватись, після вкатування проведуть контрольні старти, а там уже – хто куди потрапить. У принципі, ніхто ще не каже, що всі з команди "А" обов’язково будуть закривати Кубок світу. На перший етап, може, шість осіб поїде, а потім уже по п’ять. У будь-якому разі хтось один буде переходити на Кубок IBU", - зазначив Колупаєв.

Остаточний склад збірної України для підготовки до сезону 2022/23 виглядає наступним чином:

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос

Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк, Денис Насико

До складу команди "А" збірної України не увійшов біатлоніст Артем Тищенко - учасник двох Олімпійських ігор (2018 та 2022 років). Він був одним з претендентів на це місце, але рішенням тренерської ради його отримав Насико.

Склад команд "Б" збірної України з біатлону не оголошено.

Нагадаємо, Бех отримала статус біженки у росії.