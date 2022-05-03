Збірна України призначила нового головного тренера

Джерело - biathlon.com.ua.
Український фахівець Олександр Кравченко призначений старшим тренером жіночої збірної України з біатлону.
Про це повідомив держтренер збірної Євген Колупаєв.
Допомагати Кравченку будуть Олександр Біланенко та Олег Меркушин.
Також були визначені дати першого тренувального збору: з 29 травня по 15 червня у чоловіків та з 4 по 19 червня у жінок.
Нагадаємо, що ексочільник жіночої збірної Урош Велепець став помічником старшого тренера чоловічої збірної Німеччини.
Раніше став відомий склад команди А збірної України з біатлону.