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Збірна України призначила нового головного тренера

Сьогодні 20:39 195 0
Збірна України призначила нового головного тренера
Збірна України призначила нового головного тренера
#Олександр Кравченко

Джерело - biathlon.com.ua.

Український фахівець Олександр Кравченко призначений старшим тренером жіночої збірної України з біатлону.

Про це повідомив держтренер збірної Євген Колупаєв.

Допомагати Кравченку будуть Олександр Біланенко та Олег Меркушин.

Також були визначені дати першого тренувального збору: з 29 травня по 15 червня у чоловіків та з 4 по 19 червня у жінок.

Нагадаємо, що ексочільник жіночої збірної Урош Велепець став помічником старшого тренера чоловічої збірної Німеччини.

Раніше став відомий склад команди А збірної України з біатлону.

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