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Підручний: Білоруси бояться, але всіх не посадять

Сьогодні 20:40 134 0
Український біатлоніст - про причини невдалої революції у сусідній країні
Підручний: Білоруси бояться, але всіх не посадять
#Дмитро Підручний

Джерело - sport.ua.

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний поділився думками щодо ситуації у білоруському спорті.

"Що робити спортсменам з Білорусі, коли за публічний виступ можуть відправити на добу чи звільнити зі збірної? Я нікого не засуджую. Люди бояться - це нормально. Але ж усіх не посадять. В Україні ми це проходили на початку революції 2013-го. Звісно, ​​було страшно. Але коли всі вийшли, то народ згуртувався.

Боролися разом і змусили владу зважати на наші голоси. Думаю, так сталося б і у Білорусі, і у росії.

Що думаю про Лукашенка? Я приїжджав у Білорусь. Гарні дороги, люди. Порядок. Але завжди була негативна думка про диктаторів. Мені не подобається, коли немає свободи слова, демократії.

Дуже погано, якщо люди є заручниками ситуації у країні і нічого не можуть змінити. І все ж таки до серпня-2020 ставився до Лукашенка краще, а потім він програв вибори і почав убивати свій же народ", - сказав Підручний.

Раніше збірна України розпочала підготовку до сезону без лідерів.

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