Збірна України розпочала підготовку до сезону без лідерів

Жіноча збірна України з біатлону розпочала перший навчально-тренувальний збір задля підготовки до змагального сезону 2022/2023.

Про це повдіомляє Суспільне Спорт.

Наразі українські біатлоністки працюють під керівництвом Олександра Кравченка в Сянках, що на Львівщині. Водночас одразу три спортсменки поки що не прибули до тренувальної бази.

Так, у перших зборах у складі команди "А" мали взяти участь Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, а також Анна Кривонос, яка в останній момент замінила Юлію Журавок.

Блашко, і Джима проведуть перший збір за кордоном у Словенії, готуючись індивідуально. При цьому до тренувального процесу в Сянках мала б бути залучена і Білосюк, однак біатлоністку поки що не відпустили з лав Національної гвардії України. Раніше в таку саму ситуацію потрапив лідер чоловічої команди Дмитро Підручний.

Таким чином зараз у Сянках участь у зборах беруть Петренко, Меркушина, Кривонос та Валентина Семеренко, яка входить до команди "Б".

Нагадаємо, збірна України з біатлону розпочала підготовку до сезону без капітана.