Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
05.06.2022 20:56 1273
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй
Вчора 16:59 744
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
Вчора 13:27 506
Бабич покинув Кривбас
Вчора 12:25 380
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
Вчора 12:09 16926
Вернидуб може очолити Кривбас
Вчора 11:16 821
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
Вчора 09:31 218693
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
05.06.2022 23:41 1426
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
05.06.2022 23:09 411
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
05.06.2022 22:36 969
Прямі трансляції

Збірна України розпочала підготовку до сезону без лідерів

Сьогодні 13:13 162 0
Збірна України розпочала підготовку до сезону без лідерів
Збірна України розпочала підготовку до сезону без лідерів

Джерело - suspilne.media.

Жіноча збірна України з біатлону розпочала перший навчально-тренувальний збір задля підготовки до змагального сезону 2022/2023.

Про це повдіомляє Суспільне Спорт.

Наразі українські біатлоністки працюють під керівництвом Олександра Кравченка в Сянках, що на Львівщині. Водночас одразу три спортсменки поки що не прибули до тренувальної бази.

Так, у перших зборах у складі команди "А" мали взяти участь Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, а також Анна Кривонос, яка в останній момент замінила Юлію Журавок.

Блашко, і Джима проведуть перший збір за кордоном у Словенії, готуючись індивідуально. При цьому до тренувального процесу в Сянках мала б бути залучена і Білосюк, однак біатлоністку поки що не відпустили з лав Національної гвардії України. Раніше в таку саму ситуацію потрапив лідер чоловічої команди Дмитро Підручний.

Таким чином зараз у Сянках участь у зборах беруть Петренко, Меркушина, Кривонос та Валентина Семеренко, яка входить до команди "Б".

Нагадаємо, збірна України з біатлону розпочала підготовку до сезону без капітана.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер 1035
Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України 1235
Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину на Євро-2022 Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину на Євро-2022 636
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй 744
Хорватія зіграла внічию з Францією, Казахстан переграв Словаччину: результати матчів Ліги націй Хорватія зіграла внічию з Францією, Казахстан переграв Словаччину: результати матчів Ліги націй 703
Ярмоленко надіслав жорстку відповідь російському пропагандисту ФОТО Ярмоленко надіслав жорстку відповідь російському пропагандисту ФОТО 13255
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 39856
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 27350
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58298
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7322 1
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10918
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11746