Словак продовжить тренувати збірну України

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вирішив залишитися працювати в команді.

Про це він розповів Суспільному.

"Війна, що розпочалася 24 лютого як російське вторгнення, зіпсувала життя багатьом людям. Так само вплинула і на спортивне життя країни, і на моє особисте. Коли війна почалася, я дуже переживав за своїх спортсменів, друзів і людей, які перебували тут".

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"Довго думав про те, що маю можливості працювати і в інших командах. Необхідно було прийняти рішення, бо в цій ситуації нелегко відмовитися від пропозицій, які надходили".

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