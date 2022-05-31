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Санітра вирішив працювати з чоловічої збірною України

Сьогодні 15:21 255 0
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Санітра вирішив працювати з чоловічої збірною України
#Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вирішив залишитися працювати в команді.

Про це він розповів Суспільному.

"Війна, що розпочалася 24 лютого як російське вторгнення, зіпсувала життя багатьом людям. Так само вплинула і на спортивне життя країни, і на моє особисте. Коли війна почалася, я дуже переживав за своїх спортсменів, друзів і людей, які перебували тут".

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"Довго думав про те, що маю можливості працювати і в інших командах. Необхідно було прийняти рішення, бо в цій ситуації нелегко відмовитися від пропозицій, які надходили".

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"Мій характер мені не дозволив кинути хлопців, команду, Україну та свою шестирічну працю. Тому я пішов на ризик і вирішив працювати з чоловічої збірною й надалі. Вірю, що в цей нелегкий час ситуація покращуватиметься, і вірю в перемогу України", - сказав Санітра.

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