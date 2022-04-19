Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтримував натуралізованих російських біатлоністів.

Про це розповів український біатлоніст Андрій Доценко.

"Не знаю, можливо, Бринзак думав, що війна швидко завершиться і потрібно буде виступати. І хотів зберегти росіян як членів збірної. Хоча всі розуміють: такого не буде. І їх не приймуть і вони самі, якщо мають трохи совісті, не зможуть дивитися нам в очі після свого мовчання".