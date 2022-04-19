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Доценко: Бринзак був на боці натуралізованих росіян

Вчора 23:27 134 0
Український біатлоніст розповів про відношення Бринзака до натуралізованих спортсменів
Доценко: Бринзак був на боці натуралізованих росіян
#Володимир Бринзак, #Андрій Доценко

Джерело - Kamp-Sport.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтримував натуралізованих російських біатлоністів.

Про це розповів український біатлоніст Андрій Доценко.

"Не знаю, можливо, Бринзак думав, що війна швидко завершиться і потрібно буде виступати. І хотів зберегти росіян як членів збірної. Хоча всі розуміють: такого не буде. І їх не приймуть і вони самі, якщо мають трохи совісті, не зможуть дивитися нам в очі після свого мовчання".

  АктуальноБринзак поки що залишиться президентом ФБУ

"Бринзак був на їхньому боці, казав, що ми приймемо їх, коли все завершиться, хоча всі спортсмени проти", - сказав Доценко.

Раніше тренер збірної України пояснив виключення натуралізованих росіянок з команди.

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