Джерело - Kamp-Sport.
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтримував натуралізованих російських біатлоністів.
Про це розповів український біатлоніст Андрій Доценко.
"Не знаю, можливо, Бринзак думав, що війна швидко завершиться і потрібно буде виступати. І хотів зберегти росіян як членів збірної. Хоча всі розуміють: такого не буде. І їх не приймуть і вони самі, якщо мають трохи совісті, не зможуть дивитися нам в очі після свого мовчання".
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"Бринзак був на їхньому боці, казав, що ми приймемо їх, коли все завершиться, хоча всі спортсмени проти", - сказав Доценко.
Раніше тренер збірної України пояснив виключення натуралізованих росіянок з команди.