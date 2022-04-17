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Бринзак поки що залишиться президентом ФБУ

Сьогодні 18:25 163 0
Вибори пройдуть лише через три місяці після завершення воєнного стану
Бринзак поки що залишиться президентом ФБУ
#Володимир Бринзак

Джерело - xsport.ua.

Відбулося засідання Федерації біатлону України, на якому було обговорено питання подальшої долі президента ФБУ.

Про це повідомляє XSport.ua

Раніше повідомлялося, що нинішній президент Володимир Бринзак точно не виставлятиме свою кандидатуру на нові вибори у травні, однак поки що він залишиться у своєму нинішньому статусі.

Вибори Федерація біатлону України планує провести лише через три місяці після завершення воєнного стану в Україні, тому, очевидно, у травні нового главу обрати не вдасться.

До нових виборів Бринзак залишиться президентом ФБУ.

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