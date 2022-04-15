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Тренер збірної України пояснив виключення натуралізованих росіянок з команди

Сьогодні 20:31 66 0
Євген Колупаєв прокоментував виключення натуралізованих росіянок з команди
Тренер збірної України пояснив виключення натуралізованих росіянок з команди

Джерело - biathlon.com.ua.

Державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв назвав причини припинення співпраці з натуралізованими росіянками.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю Українському біатлону.

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"Усіх спортсменок, які виїхали до росії, ми звільнили. Йдеться про Катерину Бех, Оксану Москаленко та Ольгу Абрамову. За результатами сезону вони не виконали критерії ні на отримання зарплати, ні на потрапляння до складу збірної.

Водночас Надія Бєлкіна та Анастасія Расказова залишаються і на зарплатній ставці, і у збірній команді. Дар'я Сідорова на цей момент не входила до складу команди, не отримувала зарплату, та й з отриманням паспорта у неї виникли складності – був лише дозвіл на проживання. У ситуації, що склалася, ми не бачимо можливості просування цього питання, і Сідорової також не буде в команді", – пояснив Колупаєв.

Раніше натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України.

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