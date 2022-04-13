Натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України

Джерело - sport.ua.
Натуралізована біатлоністка Дар’я Сідорова виключена зі складу збірної України.
Про це повідомляє Sport.ua.
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Сідорову натуралізували влітку 2021-го, але вона ще не встигла виступити за Україну.
Раніше стало відомо, що зі складу збірної виключені Катерина Бех, Оксана Москаленко та Ольга Абрамова.
У збірній України залишилися дві натуралізовані росіянки – Надія Бєлкіна та Анастасія Рассказова.
Раніше натуралізована росіянка висловилась про війну в Україні.