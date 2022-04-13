Натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України

Український біатлон продовжує позбуватися спортсменок, що ховаються від війни на території рф

Натуралізована біатлоністка Дар’я Сідорова виключена зі складу збірної України.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Сідорову натуралізували влітку 2021-го, але вона ще не встигла виступити за Україну.

Раніше стало відомо, що зі складу збірної виключені Катерина Бех, Оксана Москаленко та Ольга Абрамова.

У збірній України залишилися дві натуралізовані росіянки – Надія Бєлкіна та Анастасія Рассказова.

Раніше натуралізована росіянка висловилась про війну в Україні.