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Натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України

Сьогодні 20:11 105 0
Український біатлон продовжує позбуватися спортсменок, що ховаються від війни на території рф
Натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України
#Дар’я Сідорова

Джерело - sport.ua.

Натуралізована біатлоністка Дар’я Сідорова виключена зі складу збірної України.

Про це повідомляє Sport.ua.

Актуально: Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками

Сідорову натуралізували влітку 2021-го, але вона ще не встигла виступити за Україну.

Раніше стало відомо, що зі складу збірної виключені Катерина Бех, Оксана Москаленко та Ольга Абрамова.

У збірній України залишилися дві натуралізовані росіянки – Надія Бєлкіна та Анастасія Рассказова.

Раніше натуралізована росіянка висловилась про війну в Україні.

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