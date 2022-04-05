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Натуралізована росіянка висловилась про війну в Україні

Сьогодні 14:55 173 0
Дар’я Сідорова прокоментувала російську-українську війну
Натуралізована росіянка висловилась про війну в Україні

Джерело - Чемпіон.

Натуралізована біатлоністка Дар’я Сідорова публічно висловилась про війну в Україні.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Хочу висловити свою позицію про ситуацію, що відбувається. Я проти війни! Так, я справді перебувала в росії на момент початку війни, тому що в мене продовжується карантин, зважаючи на перехід, і бігати на змаганнях не можна було до середини березня.

Тому я вирішила поїхати до росії, забрати документи, що залишилися, і повернутися в Україну, як закінчиться мій карантин. Але те, що відбувається зараз – це жах та біль, і я розумію, що до кінця не зрозумію, що насправді діється зараз в Україні. Ті люди, які перебувають там і захищають свою країну – велика повага вам!

У росії багато людей, які розуміють, які також переживають за весь цей жах, але є і такі, які підтримують цю потворність. Мирні люди тут ні за що не рахуються, за будь-який допис можна сісти до в’язниці й життя просто закінчиться.

Я хочу продовжити свою кар’єру, яка тільки-но почалася, саме в українській команді, тому що жити в росії та бути в команді тут – це різні речі, які просто неможливо порівняти. Але також розумію, що зараз не всі зможуть прийняти мене там. Я проти війни!", - відзначила Сідорова.

Раніше повідомлялося, що Бринзак особисто вивіз натуралізованих росіянок на територію РФ.

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Публикация от БІАТЛОН УКРАЇНИ (@ukrainian_biathlon)

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