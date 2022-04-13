Три натуралізовані росіянки виключені зі складу збірної України

Відповідний наказ підготували в Мінспорту.

Три з шести натуралізованих російських біатлоністок, що перейшли та представляють Україну, більше не будуть членами національної команди.

Про це заявив державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв у інтерв'ю Biathlon.com.ua.

Міністерство молоді та спорту України підготувало відповідний наказ щодо звільнення трьох біатлоністок зі складу української команди. Мова про Катерину Бех, Ольгу Абрамову та Оксану Москаленко.

З моменту початку війни Росії проти України ці біатлоністки перебувають на території РФ. Вони виїхали за межі України в день повномасштабного вторгнення Росії, за сприяння Володимира Бринзака. А до того перебували на зборі в Сянках, що на Львівщині.

Бех та Москаленко ніяк не коментували війну, що Росія розв'язала на території України. Щодо Ольги Абрамової, то вона опублікувала пост з хештегами "#нетвойне" та "#мирумир".

Після виключення цих трьох атлеток, у складі жіночої збірної України з біатлону залишиться три натуралізовані росіянки - Надія Бєлкіна (захищає Україну в складі ЗСУ), Анастасія Рассказова (не виїхала з України на початку війни, перебуває на зборі в Словенії з юніорською збірної) та Дар'я Сідорова (засудила війну у себе в Instagram).

Нагадаємо, Бринзак підтвердив, що йде з посади президента федерації.